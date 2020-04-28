37歲深田恭子近年來認真健身，一甩過往「肥恭」稱號，火辣身材更被日媒封為史上最強「深恭Body」，下個月她將推出第21本寫真集，為了替新書造勢，她先登上雜誌封面，並率先公開寫真集部分美照，讓粉絲先睹為快。
深田恭子登上雜誌封面，並公開21頁寫真美照，其中不乏她穿著比基尼，秀出火辣S曲線，還有泡在水裡，豐滿上圍炸出快包不住，更有她轉背面，短裙揚起蜜桃臀整個看光辣照，畫面性感指數爆表，讓粉絲都迫不及待看到寫真集的完整版。
(中時電子報)
37歲深田恭子近年來認真健身，一甩過往「肥恭」稱號，火辣身材更被日媒封為史上最強「深恭Body」，下個月她將推出第21本寫真集，為了替新書造勢，她先登上雜誌封面，並率先公開寫真集部分美照，讓粉絲先睹為快。
深田恭子登上雜誌封面，並公開21頁寫真美照，其中不乏她穿著比基尼，秀出火辣S曲線，還有泡在水裡，豐滿上圍炸出快包不住，更有她轉背面，短裙揚起蜜桃臀整個看光辣照，畫面性感指數爆表，讓粉絲都迫不及待看到寫真集的完整版。
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