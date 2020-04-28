疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣疫情預估六月會告一段落，是否會逐漸放寬防疫措施？陳時中表示會朝重要經貿活動開始放寬，因關係到台灣整個經濟狀況。台灣內部開放，先把外部因素減到最少，讓內部運作看看，接著各種區域能遵守社交距離和戴口罩習慣的地方先開放，再慢慢再往下走，他認為不要一下子把邊境都開了，干擾因素會太多，在能控制的範圍去開放，先讓台灣生活維持好，再看接下來影響會如何發展。

此外，台灣的口罩捐贈未來還會動輒千萬片？陳時中表示未來口罩捐贈會考慮民眾的心意。另一方面，針對媒體詢問若口罩供應量夠，是否民眾可14天購買超過9片？陳時中回應：「目前真的不喜歡說再多一片、二片，希望省一省用。」他表示以個人觀點來看，超過14天9片已有點浪費！

陳時中也表示若供應量多，會再來普遍考量是否可增加口罩的限購量，他強調一直是先針對特別需要來考量，再看一般需要，滾動式調整。

(中時 )