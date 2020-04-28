聖地牙哥教士終結者葉茲（Kirby Yates）上季繳出防禦率1.19、101次三振的成績單，41次救援成功更一舉榮登國聯救援王，但其實葉茲的職業生涯並不順遂，在加盟教士前他一共被指定轉讓5次，當年加盟洛杉磯天使甚至被教練團限制投球球種，幾經波折最終才被教士總管裴勒（A.J. Preller）慧眼識英雄撿走，開啟不凡的棒球生涯。

時間回到2016年季後，葉茲被天使撿走，隔年開季在一場比賽未打的情況下遭天使指定轉讓，之後回到小聯盟，不過月底又被天使拉上來大聯盟，但僅出賽一場比賽又被指定轉讓，幾天後被教士撿走；在此之前，葉茲曾在2015年及2016年分別遭坦帕灣光芒、克里夫蘭印地安人以及紐約洋基指定轉讓。

葉茲在2017年前進聖地牙哥，《MLBTrade Rumors》網站寫手陶德（Jeff Todd）當時寫道：「葉茲，30歲，只為天使投過一場比賽，2014年至今主投98.2局，繳出5.38防禦率。」不過他也補充，葉茲在那段時間也繳出10.4的K9值、BB/9也僅3.7，還投出生涯最快的94英里球速。

回顧當時在天使的短暫時光，葉茲說：「天使希望我繼續投滑球，我其實也沒有一定要不投滑球，但我想增加第三個球種。」但是到了教士之後，教練團卻挖掘出他的潛能，當時教練跟他說：「我們喜歡你的指叉球，想要你多投一點。」

從2018年起，葉茲使用指叉球的比例大量增加，使用率高達36％，去年則上升到41％，最明顯的一點，自從他開始將指叉球當成拿手武器後，2018、2019年被打滾地球的比例大幅上升，2017年僅28%，但近2年卻飆破40%。

2018年季中，教士將守護神漢德（BradHand）交易至印地安人，葉茲便從8局登場的佈局投手變成正牌終結者，2019年單季投出41次救援成功，原以為可以鎖定國聯最佳救援投手獎項，但最後被密爾瓦基釀酒人哈德（JoseHader）拿走。

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(中時電子報)