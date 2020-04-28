女星安以軒自2017年嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉後，生下寶貝兒子66，婚後將重心都放在家庭，經常透過社群分享日常生活、曬曬兒子，近日她在臉書上PO出兒子在地上爬行的萌照，意外曝光自家豪宅內部的裝潢，其中一幅要價破億的大師畫作，讓網友們看得目瞪口呆。

26日安以軒在臉書分享「和大家介绍一下新入手的66好神拖！自動拖地機～ 每天下午擦地2小時，2020新款還會自動爬樓梯」。只見66身上穿著紅色寶寶爬行衣，頭戴繽紛色彩的安全帽到處爬來爬去，還停在超大的浴廁門口前盯著爸爸陳榮煉吹頭髮、整理服裝儀容準備出門的模樣。

66身後的麋鹿雕塑出自國際知名雕塑家蔡志松。

能看出豪宅至少有3層樓。

樓梯口的畫作是華裔畫家趙無極的作品，據悉要價可能破億。

66看著爸爸整理儀容，意外曝光充滿現代感的超大衛浴空間。

隨著安以軒紀錄兒子爬行的畫面，也意外曝光夫妻倆居住的澳門豪宅內部裝潢擺設，除了有超大如飯店一般的衛浴空間，還有從66坐在樓梯口的照片就能看出整棟豪宅至少有3層樓，另一張66坐在地上沉思的照片，背後的巨大銀色麋鹿擺設，據悉是國際知名雕塑家蔡志松的作品，市價約600萬人民幣（新台幣2600萬元），是安以軒曾在某次活動看到，卻沒有第一時間買下它，後來心心念念透過各種管道才買到最後一個。

另外，據《三立新聞網》報導，一張66爬樓梯時，能看見樓梯口掛了一幅畫作，有眼尖網友認出這是華裔畫家趙無極的作品，據悉趙無極的畫作曾在香港拍賣出5.1億港幣（約新台幣20億）的天價，想來這幅畫作也價值不菲。

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(中時電子報)