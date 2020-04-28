網友討論。

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磐石艦隊爆發群聚感染後，據今日親綠媒體所公布的民調顯示，大部份國人滿意總統蔡英文的表現，小英支持度來到史上新高，滿意度為70.3％，不滿意度為24.1％。

據《美麗島電子報》今公布最新民調，結果顯示，蔡英文的滿意度為70.3％，相較3月的69.4％，上漲0.9個百分點，再創2016年就任總統以來新高；不滿意度為24.1％。

為何在海軍敦睦艦隊染疫這種重大的缺失下，蔡英文的民調仍不減反升？引發網友討論，網友指出，「民眾都是看結果論的，敦睦官兵輕症、下船後沒有擴大感染、最後僅30官兵感染，蔡政府就這樣子成功過關」，而且台灣本土已經有15天沒有出現新確診，防疫這麼成功，滿意度要低都難！

文章引來討論，其他網友表示「瑕不掩瑜，整體功遠大於過，有高滿意度很正常啊」、「去風景區跟夜市逛一下然後回來看國際新聞，你就知道為什麼了」、「今天又加零」、「蔡英文沒有硬凹，直接說國軍的事就是我的事，有道歉也沒有大規模感染，人民就比較沒意見」、「小英這次身段放滿低的阿，通常政治人物只會有死人狀況下道歉」。

(中時電子報)