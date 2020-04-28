台灣連續三天零確診，蔡英文總統今天表示，台灣在有餘力的時候，也應該支援國際。呼籲大家響應口罩海外人道援助活動。而截至今天下午3點，國人捐助的口罩已破百萬片。

蔡英文在網路各平台邀請大家，一起響應「護臺灣．助世界」口罩海外人道援助！她說，連續三天零確診，連續16天本土病例零新增，「謝謝第一線所有辛苦的防疫人員，台灣持續守住疫情的防線！」

蔡英文表示，指揮中心也已經宣布，4月27日起，啟動「口罩響應人道援助」！台灣在有餘力的時候，也應該支援國際。她要大家現在可以透過「全民健保行動快易通」APP，將過去「可購買卻未去購買的口罩片數」捐出，一起幫助世界。

根據統計，截至今天下午3點，響應捐口罩的已超過12萬人，捐出的口罩已破百萬片，數字還在快速上升。另外，因疫情趨緩，總統府也已開始招募導覽志工，報名時間到5月5日止。

(中時 )