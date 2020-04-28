A股三大股指28日集體高開，惟開盤不久後下挫，盤中一度均跌逾2％，隨後出現反彈。截至收盤，上證指數報2,810.02點，下跌5.47點，跌幅0.19％。深證成指收報10,501.15點，上漲49.98點，漲幅0.47％。創業板指收報2,030.72點，上漲12.05點，漲幅0.6％。市場成交量放大，兩市合計成交人民幣（下同）6,739億元。北向資金今日淨流入26.04億元。

盤面上，券商、釀酒、保險、種業、人造肉等類股漲幅居前，數位貨幣、數據中心等熱門題材走弱。

(工商 )