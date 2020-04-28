A股指數V型反彈 滬指收跌0.19％ 15:462020/04/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指28日集體高開，惟開盤不久後下挫，盤中一度均跌逾2％，隨後出現反彈。截至收盤，上證指數報2,810.02點，下跌5.47點，跌幅0.19％。深證成指收報10,501.15點，上漲49.98點，漲幅0.47％。創業板指收報2,030.72點，上漲12.05點，漲幅0.6％。市場成交量放大，兩市合計成交人民幣（下同）6,739億元。北向資金今日淨流入26.04億元。 盤面上，券商、釀酒、保險、種業、人造肉等類股漲幅居前，數位貨幣、數據中心等熱門題材走弱。 (工商 ) #漲幅 #A股 #收報 #人造肉 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 美SEC籲投資人 別買中概股 04:092020/04/24 全球財經 台灣星巴克 8月端人造肉餐點 04:092020/04/24 產業．科技 星巴克搶搭「未來肉」風潮 預計8月上新菜 09:532020/04/24 財經 大亞及華新兩線纜廠實施庫藏股 股價大不同 09:532020/04/24 財經 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 中國新視野－中概股的最黑暗時刻 04:092020/04/25 全球財經 人民幣中間價升100點 10:222020/04/27 財經 滬指收升6點 成交縮減一成 16:142020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 財經熱門新聞 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。