面對新冠狀肺炎疫情，台灣農漁業積極拓展國內銷售市場。momo富邦媒28日宣布攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」，momo電視購物Live節目首波將端上外銷等級、產地直送頂級龍虎斑，力挺台灣在地漁產銷售。

行政院副院長陳其邁、農委會副主委陳添壽、行政院農委會漁業署副署長林國平、立法委員 邱議瑩、梓官區漁會總幹事張漢雄也蒞臨活動現場，為台灣漁民發聲，力薦本土鮮美漁產。

momo祭出龍虎斑專案組合，史無前例momo幣20%回饋，透過語音及網路下單再折100元。在強勢陣容的助陣下，預估首波活動將售出萬條、總重達7.2噸的頂級龍虎斑。

台灣富有漁業王國之美名，今年雖面臨新冠狀肺炎疫情，但在政府積極推動力挺台灣漁產的計畫，加上在地漁產品質備受肯定，鮮魚料理成為許多國人餐桌上必備的美味佳餚。

富邦媒董事長林?峰表示，momo響應政府政策，加入力挺漁民的行列，此次與現撈魚貨全台第一的「高雄區梓官漁會」合作打造「漁產銷售國家隊」，針對首波力挺漁民的龍虎斑專案，momo串聯旗下電視購物、網路購物兩大線上通路資源，加上全通路近千萬會員實力，以期把外銷等級的龍虎斑新鮮直送至消費者手上。

富邦媒總經理谷元宏分享，自2005年正式開台至今，momo已累積無數農漁產品推廣銷售的經驗，更具備商品特色挖掘、故事包裝、多元展演功力及節目製作等深厚實力。

谷元宏表示，為讓消費者能貼近農漁民間的距離，momo團隊總是深入產地，分享在地產銷故事，讓消費者能透過節目有如親身感受產品的價值與亮點，讓產品之光芒不因距離而被掩蓋。團隊的用心，也讓農漁產銷售繳出亮眼的成績，如2019年5月電視購物透過專業節目製作讓10公斤的芭樂、一顆300多元的水蜜桃在短短40分鐘節目中即銷售一空。2019年momo網路購物農漁產品銷售年增4成，2020年第一季較去年同期增長5成。在過去堅強的銷售實力下，momo有信心來自高雄梓官區漁會的頂級龍虎斑，將再創銷售佳績。

梓官區漁會座落於高雄市西部沿海蚵仔寮漁港，為傳統漁業生產地，由於拍賣制度健全，魚市場營運屢創佳績，高雄、澎湖、台南、屏東等鄰近地區的漁船都在此交易，其「現撈仔」深受好評，營業額為全台現撈仔魚貨之冠。同時更為全台首座HACCP認證，以及獲得ISO22000雙認證加工廠。

梓官區漁會總幹事張漢雄指出，漁會與momo首波端上的「頂級龍虎斑」，為龍膽石斑與老虎石斑孵育出的新品種，承接此兩品種魚類的優點，不僅肉質細緻扎實、魚油豐富入口即化、口感鮮甜，其更富含多元的營養成分，且能提供優秀的蛋白質，豐厚的膠質加上脂肪含量低等特色，適合各年齡食用。

張漢雄表示，「頂級龍虎斑」漁貨70%為外銷，在台灣主要為五星餐廳愛用的食材。為提升漁產的保鮮技術，梓官區漁會自日本引進全台首座海水製冰機，提供有如海水綿綿冰的細沙冰，來保持水產新鮮度，同時保持魚體的完整性，在透過低溫直送，達到極鮮上桌。

為力挺本土漁產銷售，momo與梓官區漁會4/28 11:20首波電視購物LIVE直播，端出3尾龍虎斑價1,260元專案組合，內含整尾龍虎斑2尾(各500g)、龍虎斑剖半輪切2包(各200g)、龍虎斑魚頭1包(600g)。為感謝台灣民眾的大力支持，再加碼20% momo幣回饋，透過語音及網路下單再折100元。喜愛龍虎斑的老饕們，還可上大享食育協會活動網站，向逾10位名廚習得龍虎斑的美味料理。

(工商 )