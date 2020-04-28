白家綺、謝忻和王彩樺、黃瑄日前分別代表十方基金會與創世基金會上衛視《歡樂智多星》節目，競賽搶獎金的同時，也為公益團體宣傳募款，王彩樺大方說今天獲得的獎金會全部捐出去，讓多年來熱心公益的主持人胡瓜立刻表示：「主持人也加碼，你們得到多少錢，我照原樣再捐。」超霸氣宣言讓現場響起如雷的掌聲，胡瓜接著說：「當然製作單位也不能放水。」讓大家笑到不行。

王彩樺長年在創世基金會表演唱歌給獨居老人、寒士街友，她回憶說有次去台中的創世基金會植物人安養院，其中有一位40幾歲因為車禍變成植物人的病友，志工提醒他唱〈保庇〉的王彩樺來了的時候，竟然露出微笑，讓王彩樺印象深刻，感概的說：「他都這麼堅強的要活著，我們絕對不能放棄。」

胡瓜直誇去年靠謝忻讓十方基金會募到了500多萬，募款餐會辦了100多桌，「因為好多人是為了好奇心去的。」讓謝忻苦笑不已。胡瓜又提到基金會為了訓練學生，將來出社會能有一技之長可以養活自己，可以端咖啡杯做餅乾，讓一旁的謝忻聽到「端咖啡杯」關鍵詞時當場來個綜藝摔，讓胡瓜笑說：「你怎麼對號入座？」王彩樺立刻接話自己出道前也端過咖啡，沒想到胡瓜竟然對著王彩樺說：「妳那是出道前，她是出道後啊！」王彩樺也恍然大悟說：「我是在出道前，她是在出事後。」讓一旁的謝忻只能苦笑。

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(中時電子報)