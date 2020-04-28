雲林縣有11處夜市和景點被高速公路「1968」APP加強版納入示警之列，其中口湖通天府和褒忠夜市等，都被地方居民認為人潮並不多，被列入警示點怪怪的，反而人流較多的夜市竟未被納入，縣長張麗善表示，監測和實際確實有落差，值得交通部注意。

1968將全台夜市、商圈等234個景點，提供每10分鐘的人潮、車流示警，雲林縣西螺東南夜市、莿桐夜市、古坑綠色隧道、劍湖山世界、北港朝天宮、北港運動公園、台西夜市、元長夜市及口湖通天府、褒忠市場、褒忠夜市等11處入列。

由於今日又零確診，張麗善認為目前疫情有趨緩，但還是不能鬆懈，地方會嚴加配合中央防範群聚可能的感染風險，雲林的夜市泰半是戶外露天，只要保持社交距離、戴口罩，其實不用無限上綱、太過於苛求，防疫期間大家都悶壞了，鼓勵大家在自己縣市走走透透氣就好，盡量不要到外縣市去。

雲林11處警示景點一出列，許多人覺得不可思議，幾個地方人潮根本不多，蔡姓北港鎮民表示，北港運動公園雖有人去運動，但不至於擁擠，彼此距離都很大，竟被列入警示。口湖王姓鄉民也說，通天府只是當地信仰中心，平日就村民串門子聊天，也不算群聚太多人。

張麗善表示，APP監測情況確實與實際有落差，交通部應注意更落實，否則影響很大，例如北港朝天宮被公布後，遊客人數減少很多，公布名單得更謹慎。

(中時 )