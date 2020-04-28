兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦燁聯(9957)鋼鐵新臺幣120億元。兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之燁聯鋼鐵股份有限公司五年期新臺幣120億元聯合授信案，成功籌組完成，並於今日完成簽約。

該聯合授信案將提供燁聯鋼鐵償還既有銀行借款及充實中期營運週轉金之用，除由兆豐銀行、合作金庫、農業金庫、第一銀行、華南銀行、土地銀行、臺灣企銀等7家銀行共同主辦外，參貸銀行尚包括彰化銀行、台中商銀、臺灣銀行、台新銀行、高雄銀行及陽信銀行共6家國內銀行同業，合計參貸金融機構家數13家。燁聯鋼鐵建有全台首座，同時為東南亞規模最大之一貫作業不銹鋼廠，擁有煉鋼、熱軋、冷軋完整之一貫作業製程，為國內不銹鋼產業龍頭，近年來鋼市因保護主義興起整體環境雖然艱辛，但燁聯鋼鐵以穩健經營的腳步渡過營運環境之震盪。

此次聯貸案原預定募集金額為新臺幣100億元，自推出以來即備受市場囑目，參貸情形踴躍，認參金額高達新臺幣141億元，超額比率達141%，最終以推案上限新臺幣120億元簽約圓滿達成。

(時報資訊)