瑞銀（UBS）週二報告稱，由於投資人對最近幾個月的股市動盪交易頻繁，交易量增加，這使2020年第一季度的利潤較上年同期增長了40％。截至3月底的三個月中，歸屬於股東的淨利潤為16億美元，高於2019年同期的11億美元。

市場動盪幫助瑞銀投資銀行在過去一年所有業務部門營業利潤都大幅躍升。稅前營業利潤從2019年第一季度末的2.07億美元增至7.09億美元。

在投資銀行業務中，瑞銀集團將其全球市場部門的收入增長了44％，歸因於「數量和波動性顯著提高，尤其是外匯、利率和現金股票收入，這反映了新冠肺炎大流行對客戶投資活動的影響。」

瑞銀全球財富管理部門的稅前營業利潤也從去年的8.63億美元增加到12億美元。然而，投資資產降至23億美元。

這家瑞士銀行表示，冠狀病毒「徹底改變了全球經濟前景」，並補充說，它預見到許多企業將受到打擊，從而導致更高的失業率。鑑於此，瑞銀預期金融部門的信貸損失費用更高。

在過去的12個月中，瑞銀的股價下跌了約30％。2月，該銀行宣布拉爾夫·哈默斯（Ralph Hamers）將在11月1日接任執行長。

(中時電子報)