台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，奪走5條人命，由於錢櫃董事長就是年代電視老闆練台生，因此年代主播張雅琴如何評論錢櫃火警，成網友熱議對象。對此，資深媒體人韋安則諷刺表示，別逼張主播了，「小心她叫韓國瑜出來面對負責，轉移話題」。

錢櫃KTV大火後，網友創造新成語「張雅無爪」，嘲諷張雅琴以往批判新聞時火力四射，遇到自家老闆卻是火力全熄，向來虎虎生風的大貓氣勢，就像被拔掉爪子。張昨則在節目中表示，很多人都在cue她，說她沒有說話，「欸～抱歉我周六日沒有班耶，我其實也很關心這件事」。張雅琴還表示，「大家都對我說，『你的老闆也是錢櫃老闆，妳會不敢講？還有人說雅琴一定不敢講』」，張雅琴則反駁「我有新聞就報」。

然而，網友看完節目則認為張雅琴沒提練台生這三字，並表示「三個字 一個人名 發薪水的人 目前都沒提過XD」、「跟以往比起來，這次的炮火超弱的」、「張如果夠客觀就應該檢討老闆，可惜沒有」。

對此，韋安在臉書表示，別逼張主播了，「小心她叫韓國瑜出來面對負責，轉移話題」。

(中時電子報)