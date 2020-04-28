基隆配合「安心即時上工計畫」，由市政府釋出329個打工職缺，目前已有112人上工。（吳康瑋攝）

基隆配合「安心即時上工計畫」，由市政府釋出329個打工職缺，目前已有112人上工。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌表示，市府有為低薪、弱勢的自營作業者提供生活補貼，以維持生活所需，有需要的市民，可前往申請。（吳康瑋攝）

基隆配合「安心即時上工計畫」，由市政府釋出329個打工職缺，供受疫情影響被迫休無薪假的民眾，可以申請就業，但由於條件嚴苛，自13日開放申請後，數十天下來符合資格的僅有149人，其中22人放棄上工，正式開工的竟僅有112人。

對此，勞動部決議放寬資格，並拿掉投保薪資需於23800元以下的條件，只要一年內有勞保投保紀錄即可申請，並且資格放寬自27日啟動，欲申請的市民，可以新的條件至就業中心或市政府就業服務台辦理登記，市府預計申請民眾將會大幅增加，並希望藉此協助更多勞工朋友度過難關。

社會處長吳挺鋒表示，「安心即時上工計畫」為勞工紓困補救方案之一，針對市府各局處相關人力缺口來聘雇，工作內容包括「出入口量測額溫」，視各單位的不同需求，還有檔案整理、防疫清潔工作、協助售票、遞送文書、販售口罩，資料擅打及整理環境打掃等工作。

針對部分不適用紓困方案或沒有勞保的民眾，市長林右昌表示，市府有為低薪、弱勢的自營作業者提供生活補貼，以維持生活所需，有需要的市民，可於4月20日起至5月22日向各區公所申請1至3萬元的救助金應急，審核通過後，每人每月補助新臺幣1萬元，一次發給3個月，共新臺幣3萬元整，將直接匯入申請人所附國內金融機構或郵局帳戶，他指出，基隆市目前已受理約7557件。

(中時 )