桂竹筍為獅潭重要經濟作物之一，去年盛大辦理展銷活動，今年卻面臨產量銳減的窘境。（巫靜婷攝）

苗栗縣桂竹林面積遼闊，採收面積超過3000公頃，其中以泰安鄉1200公頃最多，其次大湖、獅潭、南庄均有生產，近逢採收季節卻因氣候異常，去年冬天降雨少，使得「雨後春筍」罕見，筍農叫苦連天，不過農糧署指出，桂竹筍為林業附屬產物，屬林務局管轄，無法列入天然災害救助範圍，是否以專案補助有待評估。

桂竹筍的生長需仰賴充足的雨水，不過因氣候異常，去年冬天高溫不雨，嚴重影響春筍生長情形，每年3至5月應是桂竹筍抽高採收之際，今年產量卻崩跌僅剩2成，大湖地區農會總幹事徐欽志指出，依據中盤商收購1天要殺青6萬斤，今年卻只剩1萬斤，平均產量約僅有以往的1／5。

徐欽志表示，桂竹筍減產價格雖然比去年略好，目前約落在每斤20元，但受疫情關係餐飲業者生意不好，連帶影響桂竹筍銷售，雖不至於滯銷，但收成不如以往，「賣得錢還不足以打平採收的工資」筍農直喊苦，大湖、泰安、獅潭、南庄4鄉公所已發文給縣府，希望爭取農委會專案補助。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥表示，桂竹筍為獅潭主要農產之一，今年收成卻是「史上最慘」，產量連去年的百分之一都不到，農會收購截至目前僅收到5、600斤，與去年20、30萬斤相去甚遠，但受疫情關係餐廳需求量不大，價格漲幅不多，桂竹筍少，農會開大型鍋爐殺青不敷成本，改用小鍋子也是一下就賣完，供不應求。

縣府農業處接獲各公所反映後，4月23日函請農糧署評估能否以專案補助方式，降低筍農的損失，農務科指出，過去沒有桂竹筍專案補助的先例，農糧署認為桂竹筍產於竹林，屬於林業附屬產物，無法列入天然災害救助範圍，且種植於林業用地涉及林務局管轄範圍，是否能以專案補助還有待農委會評估。

(中時 )