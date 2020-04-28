中國黃金協會28日公布的數據顯示，今年第一季，大陸黃金生產和消費較去年同期下降10.93％和48.2％，其中黃金首飾消費下降超過5成。

《澎湃新聞》報導，數據顯示，第一季大陸黃金產量82.63噸，較去年同期下降10.93％；黃金消費148.63噸，較去年同期下降48.2％。

業界人士分析，第一季大陸黃金生產和消費較去年同期雙雙下降的原因，除了疫情之外，國際金價的變化也是主要原因之一。

而從消費來看，黃金首飾92.04噸，較去年同期下降51.06％；金條及金幣37.67噸，較去年同期下降46.97％。不過，從3月初開始，黃金消費和投資需求較上月呈現上升態勢。

黃金分析師李洋表示，3月初大陸黃金飾品消費，包括投資需求、消費，每週的數據都與上月相比大幅上升，主要原因為大陸全國持續復工，很多購物商場逐漸的開業，使得銷售整體上升。

(旺報 )