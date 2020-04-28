立院國防外交委員會調閱小組意願參加名單。（呂玉玲提供）

國民黨立委上周在立法院國防外交委員會突襲通過成立敦睦艦隊染疫調閱小組，民進黨立委昨天提案推翻之後又成立一個調閱小組，並指定今天中午12點前要參加調閱小組的立委要繳交意願表，沒想到宣布此規則的民進黨召委蔡適應遲繳，而民進黨立委王定宇更直接沒交。

根據國防外交委員會統計，12點之前準時繳交的有民進黨何志偉、趙天麟、羅致政，國民黨呂玉玲、江啟臣、馬文君、陳以信、溫玉霞，台灣基進陳柏惟與無黨林昶佐。蔡適應12點46分才繳交，而國防委員會的民進黨立委王定宇。

國民黨昨針對民進黨推翻國民黨通過的提案，諷刺民進黨是「老師上課點名沒到要扣分，不但沒有檢討自己，還反過來責怪老師點名沒先通知」。

呂玉玲今天再批評，這個繳交期限是民進黨自己訂定的，很驚訝民進黨居然有三位立委（蔡適應、王定宇、立法院長游錫堃）未繳交，「民進黨考試不來，考卷也沒交」，身為民意代表，監督行政機關0分，監督在野黨超過100分，只要會護航政府，缺席遲交都會被原諒？

呂玉玲說，民進黨在立法院及外交國防委員會仍然是多數，民進黨還是想怎麼做就怎麼做，未來民進黨用人數強行加入的可能性很高。未來若讓民進黨主導調閱方向，並限制調閱資料僅限就診資料、醫事記錄，最後定調由基層軍醫官負全責的可能性很大。但真正重要的應該是找出感染源，檢視回報系統有沒有問題，而不是找人究責。

(中時 )