新冠肺炎疫情衝擊下，美股Q1重挫逾20%，國際油價雖一度崩跌至史上首見的「負油價」，美股先已跌深反彈，並進入技術性牛市，主要是美國各州逐漸轉復工解封，但華爾街知名投資大師、投資顧問機構古根漢（Guggenheim Partners）全球投資長Scott Minerd認為，美國經濟需要經過4年時間，才能回到受到疫情影響前的水平。

Scott Minerd日前發布研究報告指出，認為美國GDP成長率將在今年第三季達到V型反彈是不切實際的，即使美國政府設法替企業、個人提供援助，但這樣顯然不夠，而且方向錯誤，恐怕會帶來嚴重後果。美國在過去5周累計的2600萬名初領失業救濟金人口，抹殺掉2009年11月以來的新增就業崗位成長，即使經濟全面復速，就業市場也無法立即提供相對應的工作。

Scott Minerd認為，美國失業率最高可能達到30%，並在今年底前都保持2位數的水平，同一時間，美國消費者信心指數受到嚴重打擊，有一半的美國民眾更是毫無防備，所擁有的儲蓄不到500美元。

Scott Minerd舉例，很少會有美國人在疫情大爆發之際，還拿出錢購買汽車並上電影院消費，對於家庭消費如此，以致於過去習以為常的生活將在未來10年受到嚴重破壞。

Scott Minerd表示，川普政府對每戶家庭發放1200美元的支票恐怕無濟於事，至於美國聯準會(Fed)的貨幣政策，由於資產負債表已經從4.5兆美元擴張至6.6兆美元，他認為Fed擴表行動可能無法停止，預計很快就會提升至9兆美元的規模。

(中時電子報)