工業電腦龍頭廠研華（2395）榮獲2020第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「電子科技業組」楷模獎。遠見評審團特別指出，研華將CSR與其核心能力（AIoT領域）結合，育成扶持新創團隊與培養學生的創新與開發能力、鼓勵員工以業師身分參與，是其獲獎主要原因。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華一直以來以利他為經營基礎，近年更以ESG原則檢視自身永續經營。此外，研華更希望能將企業在物聯網的核心能力分享給社會，以創造最大價值、弭平產學落差、培育物聯網前瞻人才，進而帶動台灣產業轉型。

陳清熙指出，未來也將持續透過企業本體及研華文教基金會兩大平台，帶動各面向利益關係人，落實「發揚物聯網平台價值，深耕人才培育；聯結全球夥伴共創，成就智能地球」的永續宣言。

研華近年產學合作專案包含IoT Accelerator物聯網創新創業加速育成平台、AIoT InnoWorks開發者計畫、Elite100 Internship實習計畫、物聯網智慧系統研究中心、 EACC-Case Study等。

IoT Accelerator物聯網創新創業加速育成平台邀請有志投入物聯網創業的人才加入創業加速生態圈，鏈結研華產品及業師、全球銷售渠道及外部加速器、創投資源，提高新創事業成果商品化及市場應用能力。

去年共有14組國內外新創團隊參與，並順利協助其中1組團隊取得新台幣100萬元外部投資。

AIoT InnoWorks開發者計畫則由研華提供免費工業級物聯網數據應用平台WISE-PaaS與免費線上培訓資源，鼓勵學生磨練程式開發能力，2019年並首度於六國舉辦競賽。

研華於2014年曾以ABLE Club (Advantech Beautiful LifE)美滿人生俱樂部之員工福利平台，榮獲遠見雜誌2014年企業社會責任職場健康組楷模獎，並於2018年榮獲第14屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「電子與科技製造業組」楷模獎。

(工商 )