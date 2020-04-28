法務部行政執行署宜蘭分署日前執行一件積欠1萬8千元的交通違規罰單案，將被催繳人基隆陳姓男子的3層樓祖厝強制法拍135萬元，由於不符比例原則引發爭議，陳男並提出聲明異議，使點交拍賣物暫緩執行，行政執行署今（28）日表示，陳男聲明異議已送達該署，將依法審查後做出決定書。

行政執行署表示，陳姓男子的聲明異議是在24日由宜蘭分署送達該署，而宜蘭分署認為陳男的聲明異議沒有理由，加註執行命令都是合法送達，且當事人陳男自始至終都知悉拍賣之事。

行政執行署副署長陳盈錦表示，該署已經針對聲明異議進行調查並覆審，將在30天內做成決定書。

據了解，陳男幾年來積欠的交通違規罰單總金額超過5萬元，但因部分已過執行時效所以無法強制執行，可以執行的金額只有1萬8000元；宜蘭分署查封陳男祖厝並在多次拍賣流標後，最後拍得135萬元執行罰單金額，卻引發執行不符比例的爭議，前台大教授陳志龍甚至質疑查封筆錄不實，呼籲撤銷處分。

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(中時電子報)