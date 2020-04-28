《戀愛可以持續到天長地久》就算已經劇終一個月，「砂糖」佐藤健熱度不減反增，他在2016年發行的寫真書「X(ten)」不但重返ORICON書榜前十名，出版社更宣布再版，台灣雅慕斯娛樂官方商店同時接受預訂中。

佐藤健4年前發行的寫真書「X(ten)」重返ORICON書榜前十名。雅慕斯娛樂提供

佐藤健在《戀愛可以持續到天長地久》中所飾演的醫生是個虐待狂，先前他受訪表示：「我對於天堂醫生在工作上非常盡責這塊蠻能理解的，尤其是工作現場是跟人的生命有關的，是不容許有任何差錯的。就因為這樣所以需要非常嚴格的看待工作的部分我很認同。」

但他否認自己是傲嬌男，只是偶爾會撒嬌，被問到何時會有心動的感覺，他說：「我喜歡傲嬌，但是是喜歡被傲嬌的對待，被告白的時候不會覺得不開心，反而覺得開心。」透露如果被直球式的告白應該會動搖。

佐藤健喜歡讓他笑的女性，「我覺得有趣的女性真的很不錯，也不能說是有趣，而是會讓我笑，讓我感覺到有活力的。在這次的拍攝中感受到，對於女生這樣投直球的告白，不會感到抗拒，反而覺得開心。而且她為了要配合我而努力的樣子真的很讓人喜愛。」

佐藤健為紀念演員出道10周年，推出寫真書加DVD「X(ten)」，當時遠赴南美烏尤尼鹽湖拍攝，訪問內容也收錄在隨書附贈、長達約50分鐘的DVD裡面，因為連續劇讓他人氣狂飆，連帶讓寫真書重新大賣。台灣雅慕斯娛樂官方商店目前正接受預訂中。《戀愛可以持續到天長地久》則在KKTV全劇上架，緯來日本台則預定於5月6日晚間9點播出。

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(中時電子報)