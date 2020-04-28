台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警奪走5條人命，由於錢櫃老闆就是年代電視老闆練台生，因此網友特別關注年代主播張雅琴今天會如何評論錢櫃火警一事。對此，媒體人謝寒冰看完張雅琴的播報，直言假掰，更譏諷「從頭到尾避重就輕，推到工頭與包商頭上，連『練台生』三個字都不敢提」！

北市錢櫃大火引爆各界關注，許多網友更是特別好奇張雅琴要如何以先前「狂嗆譚德塞」的風格來報導錢櫃失火一事。張雅琴於節目中有提到錢櫃火災一事，把重點放在儲藏室為何起火？誰把消防設備關掉的？張也說如果KTV、電影院一施工就關掉這些設備，這是需要究責的。

對於張雅琴的表現，謝寒冰今在臉書發文表示，張雅琴昨天很假掰地宣告自己在新聞中會該批就批、該罵就罵，結果咧，從頭到尾避重就輕，推到工頭與包商頭上，連「練台生」三個字都不敢提，「我說如果自己還想賺老闆的錢，人在屋簷下不能不低頭，那就悶聲大發財，笑罵由人可也，又愛面子又擺明是個孬種，只是讓人看破手腳，活生生赤裸裸地讓大家看見什麼叫媒體人的假掰與悲哀」。

謝寒冰更表示，不過這招還是很有效，昨天也讓她賺到了一波收視率，看來厚臉皮真的是成功的終南捷徑啊！

(中時電子報)