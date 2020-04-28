因應五一勞動連假，交通部推出加強版「1968」APP，台南市旅警示熱點多達27處，居全台之冠，引發台南市長黃偉哲怒嗆中央「跟台南有仇？」，與交通部長林佳龍一來一往、隔空交火；行政院副院長陳其邁今出席momo富邦媒促銷漁產品活動時表示，交通部要多跟地方政府溝通，相信「交通部會把方案做得更符合現狀」。

黃偉哲槓上中央，主要是擔心台南市因熱點太多，嚇跑連假觀光客；陳其邁緩頰指出，這個需要用大數據、人工智慧去做演算，需要點時間做一些參數上的調整，交通部一直在調整，強調會把方案做得更符合現狀，若中央、地方有不同的意見，希望交通部能夠跟地方政府溝通。

當媒體追問，有沒有私下打電話給黃偉哲溝通？陳其邁表示，「沒有」，應該由交通跟地方協調。

momo富邦媒力挺台灣在地漁產銷售，今宣布攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」，momo電視購物Live節目首波將端上外銷等級、產地直送頂級龍虎斑，特別邀請陳其邁粉墨登場、到購物頻道扮演「叫賣哥」促銷漁產品。

除了陳其邁外，蒞臨Live節目現場的還包括農委會副主任委員陳添壽、行政院農委會漁業署副署長林國平、梓官區漁會總幹事張漢雄等，在強勢陣容的助陣下，預估首波活動將售出萬條、總重達7.2噸的頂級龍虎斑。

(中時 )