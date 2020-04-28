近來因新冠肺炎疫情，許多人都避免出國！這陣子也少出國韓國觀光公社台北支社為了與台灣朋友持續維持互動並期盼韓台恢復互訪的那一天到來在[email protected]臉書粉絲頁準備一系列的活動，將講座改成線上模式，特別邀請來自不同領域的韓國旅遊達人們一同拍攝【韓國想見你】單元影片分享韓國旅遊，還為韓國、台灣雙邊『零確診』準備了【祈福活動】

【韓國想見你】影片4/24起在每個隔週的星期五下午兩點上線，第一集影片已於上週五（4/24）公開於台北支社[email protected]臉書粉絲頁，首集邀請到了旅遊作溫士凱到Korea Plaza介紹韓國美食，想知道他到韓國怎麼選擇餐廳、去哪裡吃最道地的小吃、最喜歡哪道韓味等的朋友，敬請趕快回到[email protected]臉書粉絲頁收看。

為了疫情結束後的出發準備當然不能只關心韓國美食，台北支社還準備了不同的主題包括5/8 韓式美妝、5/22 韓國慶典、6/5 韓劇景點等將陸續公開，欲知詳情，敬請關注[email protected]OREA臉書粉絲頁，每集不但節目內容豐富、影片看到最後還會發現獎品也精采！

除此之外，近來與韓國相見的日子露出曙光，[email protected]臉書粉絲頁也舉辦了【祈福活動】，邀請台灣朋友在活動貼文留言處留下為韓國、台灣加油打氣的一句話，在韓國、台灣雙邊出現『零確診』的當天，台北支社將從留言中抽出20位幸運兒贈送Kakao Friends周邊商品。

目前新冠疫情仍在，國人也需減少出遊、防止搭飛機風險。想要去韓國玩還是得先忍忍，這陣子建議還是先線上看旅遊直播、韓劇。如想外出，搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)