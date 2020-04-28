桃園市長鄭文燦27日曾說最重要的是全力投入市政、不要分心，「這是我們該有的專注和負責的精神！」，被解讀為台北市長柯文哲心在政黨事務上。28日台北市議員羅智強點名鄭文燦「你罵沒道理」。鄭文燦回應，他的資訊錯誤，這個時間點沒有必要口水。

羅智強批評，沒罵柯文哲沒在現場都有道理，但是桃園大火時，造成消防員殉職，質疑鄭文燦多久到現場？因此鄭文燦罵柯文哲沒道理。對此鄭文燦表示，羅智強的資訊是錯的。在每個重要的時刻，他都是在現場，從過去的新聞資料，都可以得到佐證。鄭文燦說，每個首長都是認真的，在市民需要的場合都會出現，這是作為地方首長的基本條件。當然

鄭文燦也被問到，不要分心，是不是暗酸柯文哲？鄭文燦則回應，防疫期間沒有口水，也不需要做政治上的解讀。他說，希望每一個人都全力以赴、每一個人都應該把工作做好，相信每一個縣長、市長心情都是一樣的。

(中時 )