北市錢櫃KTV林森店26日大火造成嚴重傷亡，北市府昨天至錢櫃另6家分店聯合安檢，北市消防局昨晚公告錢櫃中華店丶松江店丶南京店、敦南店4家消防安檢不合格，勒令停業，北市建管處今進一步對錢櫃中華店丶松江店丶南京店違反《建築法》事項各開罰12萬元，並限期3日內改善。

建管處今表示，昨天聯合安檢發現錢櫃中華店丶松江店丶南京店等三家分店內部均有多處防火門無法正常復歸情形，中華店更有送菜梯防火區劃的填塞不完整情況，除依《建築法》各處12萬元罰鍰，並限期3日內改善並重新辦理公共安全檢查申報，若仍未改善，將連續處罰，必要時執行斷水斷電。

建管處補充，由於這3家分店已由消防局檢查消防安全設備不合格，被勒令停業，建管處也同步要求業者，復業前必須將防火門自動關閉裝置完成改善，以維護公共安全。

至於錢櫃中華店送菜梯防火區劃的防火填塞不完整，初步判定專業檢查人疑涉簽證不實，將召開公安專案小組會議究責，視違失情節輕重，對該專業檢查人處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並報請內政部停止換發專業檢查人認可證。

(中時 )