義隆(2458)今(28)日舉辦法說會，新冠肺炎疫情帶動NB大廠追單，觸控板(Touch Pad)需求大增，義隆預計第二季該產品出貨季成長70~80%，董事長葉儀皓表示，「現在問題不是清庫存、而是滿足訂單」。義隆也預估今年獲利應該會比去年成長。

義隆第一季營收22.06億元，表現優於預期，年成長17.3%、季減少18.7%，單季稅後獲利為5400萬元，每股獲利0.18元，在高毛利率產品帶動下，單季毛利率47.3%，毛利率表現優於預期；產品比重上非觸控占比營收26%、觸控產品占比74%，其中觸控板產品佔整體營收45%，且除MCU(微控制器)外，其他產品均為成長。

展望第二季，在新冠肺炎疫情衝擊下，居家辦公、線上教育等新生活方式改變，近期筆記型電腦市場需求暢旺，義隆預估第二季各產品線均正向成長，觸控板(Touch Pad)預計第二季相較第一季出貨成長70~80%、指紋辨識季成長40~50%、指向裝置季成長30~40%、觸控筆電季成長15~25%、MCU季成長5~10%、觸控應用在手機平板產品季成長25~35%，整體來說，第二季需求暢旺，毛利率隨著高毛利率產品指向裝置、觸控筆電的出貨成長，第二季毛利率應該可以維持第一季水準。

義隆表示，以往NB訂單能見度均不滿一個月，成長力道受侷限，但今年疫情下帶動市場需求，NB觸控板現在訂單可以到6月、甚至是第三季，教育方案的需求很強，目前呈現需求大於供給，主要是全球前三大NB品牌以及國內兩大NB品牌廠都有成長，無法完全滿足訂單，只是上半年銷售多為舊機種，主要是因為疫情關係，加上下半年才是傳統筆電旺季。

董事長葉儀皓表示，「現在觸控板的問題不是清庫存、而是滿足訂單」，而且很多廠商因為急欲滿足現在市場需求，故選擇沿用舊產品，所以現在還都是以既有產品為主，下半年才會看到新產品。

葉儀皓也說道，義隆最近接到很多急單，主要競爭者無法在短期順利交貨，義隆在應變上有優勢，所以有機會接到轉單，故義隆市占率提升絕對是優於去年。

面對急單爆量，今法說會中有被問到在原物料供給上是否會有缺口，義隆表示，原本比較緊的是PCB，但因為義隆採用的是兩層板，技術比較簡單，故現在也都接上了，原物料目前沒有問題。

由於國際金融卡組織VISA、MASTER CARD均積極研究指紋辨識導入信用卡技術，義隆也投入相關產品Smart Card，目前預估今年第四季可以量產，主要是大陸市場，歐美也會在第四季送樣。

至於轉投資旭輝(6698)，義隆仍舊是看好其未來貢獻，並無處分計畫，義隆為旭暉持股超過10%的大股東，依旭暉上市要求需強制集保而無法任意處分旭暉股票。

義隆未來在配息率政策上，也會大致維持9成左右。

(時報資訊)