中天綜合台節目《來去CHECK IN》開播至今屆滿一年，主持人郭彥均與巴鈺帶領觀眾全台走透透，已經介紹超過五十家旅宿、二百家餐廳，足跡遠至日本和歌山，不只是充滿娛樂性的旅遊節目，更是最具實用性的立體旅遊寶典。

《來去CHECK IN》的節目內容及主持人表現雖然獲得電視台的肯定，因收視不如預期，考量頻道經營只好忍痛停播。

中天電視感謝製作單位、主持人和所有工作人員這段期間的努力，未來有機會仍期待一起合作。

(中時 )