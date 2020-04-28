中天感謝郭彥均、巴鈺 忍痛停播《來去CHECK IN》 16:022020/04/28 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭彥均（右）、巴鈺主持《來去CHECK IN》互動逗趣。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天綜合台節目《來去CHECK IN》開播至今屆滿一年，主持人郭彥均與巴鈺帶領觀眾全台走透透，已經介紹超過五十家旅宿、二百家餐廳，足跡遠至日本和歌山，不只是充滿娛樂性的旅遊節目，更是最具實用性的立體旅遊寶典。 《來去CHECK IN》的節目內容及主持人表現雖然獲得電視台的肯定，因收視不如預期，考量頻道經營只好忍痛停播。 中天電視感謝製作單位、主持人和所有工作人員這段期間的努力，未來有機會仍期待一起合作。 (中時 ) #節目 #主持人 #中天 #旅遊 #停播 #郭彥均 #巴鈺 #來去CHECK IN 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪門公司攜手氫淼 切入生態環保觀光旅遊產業 04:092020/04/24 產業．科技 小豬恐丟創造營2020等2節目損失3.6億 04:102020/04/24 娛樂新聞 梁赫群上節目學經驗 老婆買包少報一個「0」 18:232020/04/24 娛樂 旅行社變身花藝連鎖 雄獅攜手農委會救農業 14:412020/04/27 財經 胡瓜許金鐘心願曝小禎哭整晚 《地球人》合體為女兒打80分 15:342020/04/27 娛樂 自娛娛人 屏東演藝廳首推線上節目 15:222020/04/27 生活 動員500萬會員 雄獅打通台灣農業通路 18:012020/04/27 財經 愷樂道歉沒用代言遭撤《娛百》撇棄蝶保豬 04:102020/04/28 娛樂新聞 胡瓜金鐘紅毯少她一個 小禎遺憾哭整晚 04:102020/04/28 娛樂新聞 北都授權金談不攏 HBO等7節目恐下架 12:482020/04/28 生活 娛樂熱門新聞 羅志祥現身了？包緊緊身邊跟8保鑣 真相讓人傻眼 - 娛樂 女兒爆乳幫慶生 李連杰罕曬合照...58歲利智正面曝光 - 娛樂 真是白富美？挖出周揚青爸爸背景...網傻了 - 娛樂 為何只點名蝴蝶？周揚青一句話嗆爆最不爽愷樂主因 - 娛樂 羅志祥劈腿愷樂藏真愛？專家嚴正告誡：邊搞邊被嫌髒 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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