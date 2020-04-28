女力崛起，女權當道？TLC《沙龍世家》結合時尚、職場、家庭、愛情元素，實境記錄瑪登家族老、中、青三代女性共同經營的瘋狂沙龍店，「沒有在低調的，我們以浮誇著稱」是瑪登沙龍的座右銘，除了各種顛覆三觀的3D 立體造型美甲，還有瑪登一家的驚世日常，既是家人又是事業夥伴的親情糾葛！4 月30日起每週四晚間9點，既夢幻又重口味、浮誇係數爆表的《沙龍世家》，將指尖的藝術發揮到極致，前衛時尚及狗血家庭倫理將撼動觀眾感官的視覺衝擊，絕對讓你招架不住！

抽象、高難度的寶寶超音波指彩，女巫與冒煙的大釜、發光的萬聖節南瓜燈飾、旋轉披薩美甲、甚至在指彩裡加氣泡酒全都是小菜一碟。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

萊西‧瑪登，沙龍的專業指甲彩繪師，專門創造各種浮誇、驚人的指彩藝術。萊西從小就熱愛創作，只是她的畫布跟別人不一樣，她的是小巧的指甲，對萊西來說，客人種種「奇怪要求」都難不倒她，想在指甲上放什麼，絕對有求必應，小小的指甲從來不曾侷限她的創意！抽象、高難度的寶寶超音波指彩，女巫與冒煙的大釜、發光的萬聖節南瓜燈飾、旋轉披薩美甲、甚至在指彩裡加氣泡酒全都是小菜一碟。

家庭中每個人各自懷著不同心思、相互猜疑。4月30日起每週四晚間9點，請鎖定TLC年度大戲《沙龍世家》，從吸睛指彩、華麗妝髮到情感糾葛、荒誕日常。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

這次她要為樂手薇樂莉製作一款融合音樂的指彩，讓指彩成為行動音響「播放歌曲」。為了在美國樂器貿易展中脫穎而出，薇樂莉希望萊西幫她打造具搖滾巨星風範的指彩，在有限的兩周內，萊西須設計出一款會唱歌的美甲，如此特別的要求也讓萊西大呼：「真的是瘋了！」，不過她仍發揮她的專業，把揚聲器裝在盒子外圍，電路板藏在裡面，最後真的做出了一指會唱歌的音響，及一指旋轉迪斯可球，可說是最名副其實的行走的CD。

萊西對於多次進出勒戒所，戒毒頻頻失敗的妹妹男友麥特怨聲載道，總結一句話，就是「騙子、劈腿男、小偷」，而萊西的妹妹卻陷入愛到卡慘死的深淵中，與姐姐。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

瑪登一家人在長島設立了的沙龍店，以「頂級浮誇」著稱，宗旨是讓客人樸素進店，高調自信地離開，這間沙龍可是由瑪登家三代共同經營，如此豐富的家庭，每位女性都身懷絕技，大女兒萊西負責指甲彩繪，妹妹負責妝髮，萊西的媽媽則是這家沙龍的一家之主，而最最特別的，莫過於高齡77歲仍然一身妖嬌的祖母，堪稱「妖姬祖母」，已經從業美髮師40年的祖母，最擅長的就是用她的專業技術讓頭髮暴長，讓每個頭髮稀疏的長者客人進來，都帶著超滿意的表情與一顆爆炸頭出去！

瑪登一家人在長島設立了的沙龍店，以「頂級浮誇」著稱，宗旨是讓客人樸素進店，高調自信地離開。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

創作出如此浮誇指彩、妝髮的同時，瑪登一家的日常狗血也是灑好灑滿。萊西對於多次進出勒戒所，戒毒頻頻失敗的妹妹男友麥特怨聲載道，總結一句話，就是「騙子、劈腿男、小偷」，而萊西的妹妹卻陷入愛到卡慘死的深淵中，與姐姐為此衝突決裂、甚至離家出走，家庭中每個人各自懷著不同心思、相互猜疑。

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你看過指甲會唱歌的嗎？史上最浮誇《沙龍世家》亮麗登場。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)