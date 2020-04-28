因應疫情，並讓旅客更彈性地規劃行程，線上旅遊平台Agoda推出新功能「安心取消」，全球有參與此項功能的住宿方皆允許旅客在入住前24小時免費取消訂房，今年6月30日前下訂「安心取消」住宿即可享有此彈性方案。

除遵守中央流行疫情指揮中心所發布的安全社交距離，旅客出外勤洗手、戴口罩也能為安心旅遊環境盡一份心力，Agoda安心取消確保旅客能免費取消訂房，住宿方除能自由決定是否加入Agoda安心取消，亦能透過平台數據優化其訂房管理，新功能上線以來，已廣受全球合作夥伴的支持，包括美國、英國、泰國、菲律賓、台灣、馬來西亞、越南、印尼、中國、日本、南韓和印度等。

Agoda全球合作夥伴副總裁Errol Cooke表示：全球局勢不斷變動，為了超前佈署，Agoda推出安心取消來支持合作夥伴，運用科技協助住宿方優化訂房管理並提升品牌價值。因全球旅遊禁令躊躇不前但仍有住宿需求的旅客，Agoda也希望能媒合合作夥伴以滿足此類需求，透過安心取消訂房的旅客能在入住前24小時自由更改預訂，更無需擔心被住宿方拒絕。

Agoda將盡力推廣所有參與新功能的合作夥伴，Agoda安心取消標章更能讓旅客一目了然。然而，還是要提醒使用安心取消訂房的旅客，若離入住日不到24小時，將無法免費取消且須支付完整的房費，若未能在訂單入住日內到達住宿將被視同為取消訂房，將按照取消政策來處理。

(工商 )