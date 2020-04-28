總統蔡英文28日親赴台中訪視「勞動部充電再出發訓練計畫-精呈科技公司」時表示，紓困方案在特別條例修正，及特別預算的增加都經過立法院同意後，目前約有141萬人已取得政府現金補助，企業貸款也持續增加中，已有千億元以上的規模。

至於50萬元的個人貸款，目前由中央銀行承作，數字也持續攀升；勞動部亦有一連串計劃，讓有雇主的勞工，可受到政府與企業的共同照顧。無雇主勞工或是自營作業者，政府也會提供協助，幫助他們度過這段最困難的時間，希望大家都能有政府的全力相挺。

蔡總統當場分別聽取精呈科技董事長張瑞成「公司簡介」，及勞動部勞動力發展署長施貞仰的「勞動部充電再出發訓練計畫」簡報。

蔡總統表示，精呈科技是世界知名的線切割機及放電加工機大廠，今日實地視察後，真的是名不虛傳。精呈把高品質的機械相關產品，提供給全球的市場，也打響了MIT（Made in Taiwan）這個品牌，完全展現出台灣中小企業彈性、靈活的精神，真的是非常優質的企業典範。

蔡總統提到，精呈這種不斷獲得國家級獎項的公司，在創新研發方面實力堅強，不但在高端、智慧化的部分不斷精進，也訓練員工。另在傳統技藝精進上，也是張董事長及員工共同努力的方向。稍早的簡報也提到了行銷談判，這也是下一個階段非常需要的人才培育。

蔡總統指出，這一波疫情，台灣的防疫能力受到國際肯定，台灣確診病患的康復率，領先全球；接下來，我們還有更大的挑戰，是紓困及振興。未來不論是對於國人的健康或整體經濟，我們都要努力恢復元氣，在這次疫情結束後，世界必然會有一些改變。

蔡總統強調，剛才張董事長也提到供需的關係、製造的供應鏈都會發生改變，在這個過程中，去找新的機會，確實需要大家共同去達成；不論在資金或者研發方面的協助，政府一定傾全力相助。 精呈董事長張瑞成，當場向蔡總統介紹公司在專業線切割機領域奮鬥，提供全球MIT高品質高精度的機械相關產品，及公司世界級的生產線與作業廠區，並說明面對這次疫情的危機，公司勇於將它轉換成正面力量，善用勞動部充電再出發訓練計畫的資源。

(工商 )