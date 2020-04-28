【即時新聞】台視八大《覆活》邱勝翊、嚴藝文媒體記者會。(粘耿豪攝)

台視、八大《覆活》持續熱播中，在劇中金鐘視后嚴藝文和邱勝翊（王子）飾演母子檔，彼此關係緊張，近期王子為戲宣傳下不少功夫，勤跑宣傳還不時開直播和網友互動討論劇情，這回王子特地邀約嚴藝文一起出席媒體茶敘宣傳，嚴藝文笑說「哎唷最近狀態不是很好，肥到沒衣服穿，但因為王子突破演新戲，我就說『好啦，出來一下啦』，真的覺得他很拼，希望大家來看一下《覆活》」，用實際行動肯定王子的努力。

嚴藝文透露近期多在家寫劇本，有時碰到卡關、撞牆期，就會想要發洩，若想到好點子就會想犒賞自己，因此三餐都叫ubereat、foodpanda，每餐都吃200到300元左右，笑說「連桶仔雞整隻那種我都叫過」，不過因為長期坐在電腦前，作息也不正常，體重目前已達人生巔峰「不敢站上磅秤，數目應該非常驚人，光看穿不下衣服就知道」，也透露現在每天逼自己要有進度，跟拍戲狀態完全不同，不過近期較少接戲，超過五天以上就沒辦法，除非想嘗試的角色或合作夥伴，自虧「所以也是有點窮」。

兩人在《覆活》首度合作，還不熟就要拍打巴掌戲，嚴藝文說每次拍打人戲前，為避免打到耳朵，都會先量巴掌跟臉的角度，「不過王子臉太小，一巴掌下去半邊臉就沒了」，雖打的當下沒感覺，但打完後很心疼。王子說小時候只有被熱熔膠、衣架或愛的小手打過，拍戲當下邊講情緒很激怒，才講一半巴掌就打上來，「到後面根本都亂打，不停怒吼」，至少挨打數10下巴掌，還打到臉「出痧」，冰敷半小時才繼續下一場，兩人笑說「為什麼導演折磨我們」，但也因為「不打不相識」，母子關係立刻建立起來。

嚴藝文讚王子有禮貌，原以為出身偶像的他「長得帥可能不會演戲」，但合作戲過程中，發現王子是拼命三郎，拍過淋雨、武打或搶救戲，且男主角都沒時間休息，拖著瘦弱身軀、很細的大腿依舊站很挺，每次都會認真看回放，心想「這小孩很辛苦，雖然是偶像出身，但他付出為戲做到完美」，不過笑虧有次王子發燒，拍戲前先去掛急診，那時心裡一方面擔心他，一方面卻想「希望收工啦」，讓一旁王子聽了大笑。

嚴藝文說剛入行時，有時想和其他人戲外建立感情，但被人家嫌囉唆，到後來只管自己的事，不過這次和王子互動，雖也是到後期才互加臉書，但真心希望下齣戲可以合作，若有機會導戲「會看角色需求」。王子開心說「聽到藝文姐這樣說，真的覺得拍這部戲值得了」，媒體詢問「會不會怕請不起王子？」，王子急忙笑說「只要藝文姐開口，不談酬勞」。

去年此時正好拍《覆活》，當時王子偷藏康乃馨在身後，對戲時突然拿出送給嚴藝文，嚴藝文笑說「我很納悶，他那麼瘦西裝那麼貼，花到底藏哪裡」，笑說「沒想到我已經到收康乃馨的年紀」，當下瞬間無法接話，讓王子相當得意，王子笑說「我前一天收工很晚，還特地去找花店，最後一隻康乃馨被我買到，連容容（任容萱）都不知道」。

(中時 )