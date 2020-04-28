一名女子婚後長期忍受丈夫古怪的個性，控訴丈夫有亞斯伯格特質，不僅沒有同理心，還常常不洗澡，甚至看到黑猩猩交配影片，突然性致大起強迫她行房，女子再也忍受不了，列舉24大罪狀，向法院訴請離婚，最後士林地院認為2人婚姻已破裂，准許離婚。

根據判決書指出，女子向法院控訴，丈夫具有亞斯柏格特質，除了行事及想法有極度自我中心與欠缺同理心外，社交上也相當笨拙，不善處理衝突問題。再加上丈夫經常不洗澡、不洗頭，導致身上有嚴重體味，有次還不讓女兒洗澡，2人爭吵了3小時以上。

女子更指出，丈夫20年來無正常收入，且女兒因就學在外租屋，他也從來沒負擔過費用，一直都是她在負責女兒的教育費、撫養費，2人經常為了金錢問題而爭吵，最後忍受不了只好分居，向法院訴請離婚。

丈夫則表示，妻子脾氣不好，有選擇性失憶及錯誤歸因偏差，且不喜歡洗澡是因為皮膚乾燥、全身發癢，最後也配合她要求的擦乳液，即使擦了還是會發癢，他還是忍耐配合。因兩人不斷互相指責，法官認為婚姻已破裂，最後允許離婚。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)