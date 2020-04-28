河南14歲少女小茉（化名）因與哥哥吵架，負氣離家出走，沒想到隔了6年才被家人找到，但人已精神分裂；一查才知道，原來小茉失蹤這段期間，被鄭姓父子檔綑綁在床上強行發生性關係，且還生下了3個孩子。近日案上訴至二審，鄭姓男子仍不肯坦承錯誤，全案擇日宣判。

根據陸媒《新京報》報導，小茉是精神發育遲滯的未成年孩子，2012年負氣離家出走，結果遇上變態父子檔，遭綁回對方家中輪流性侵，期間還生下3個孩子。由於長期遭受性虐待以及綑綁在小房間裡，小茉患有嚴重的精神分裂症，失蹤6年才被家人找到。

一審判決書。

2020年1月20日一審宣判，法官依強姦罪判鄭姓父親15年有期徒刑，剝奪政治權利5年，民事賠償3萬2298元（約新台幣13.7萬元），至於鄭姓兒子則因患有精神分裂症另案處理。

案經上訴至二審，近日開庭鄭姓父親仍不肯認罪。對此小茉的辯護律師表示，應該對鄭姓父親加重刑罰，並且提高民事賠償，同時也要要回小茉對於3個孩子的扶養權，除此之外，共犯鄭姓兒子也不能放過，一併繩之以法。全案將擇日宣判。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)