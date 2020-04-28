大陸網紅周揚青日前認了與羅志祥9年感情破局，同步公開分手信，踢爆男方劈腿花心事蹟，其中包含他旗下女星愷樂，此事引發軒然大波，網友也找出周揚青的第二個私密照號，其中，2年前一則周揚青詢問助理何謂「分享經濟」的po文，助理的回答跟揚豬戀今日景況不謀而合，讓人驚呼根本「神預言」。

周揚青助理「神預言」。(翻攝自微博)

周揚青在微博的第二個私密帳號被挖出，裡頭充滿她與羅志祥昔日甜蜜對話與感情細節，還有一些周揚青生活中跟助理、朋友的趣味對話，，而她2018年3月14日白色情人節po了一文，隨文貼出一張圖表，上頭寫著「原來這就是趨勢」，而在2016年至2020年區塊上，寫著「分享經濟」，於是有了周揚青與貓貓的對話。

周揚青問貓貓，什麼是「共享經濟」，貓貓思考了一下，竟回答：「是分享男友嗎？」，讓周揚青聽了超無言，直呼：她腦子裡除了男人，還能有別的東西嗎？」，而如今網友回頭看此文，果真2020年羅志祥因被周揚青發現劈腿、約炮而分手，助理貓貓講的話成了真，讓網友直呼根本「神預言」。

(中時電子報)