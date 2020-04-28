藝人「小豬」羅志祥與前女友周揚青的「豬揚變色」，是最熱八卦話題，周揚青指羅志祥跟旗下女藝人有不正當男女關係，更直接在IG上tag「蝴蝶姊姊」愷樂，「小豬」與「蝴蝶」之間關係令人好奇。日前網路瘋傳「蝴蝶高清無碼」片，不久又有另一部「小豬與蝴蝶親密影像」流出。
日前有網友在《Dcard》發文，表示老爸傳「蝴蝶外流影片，超高清無碼」給他，讓他整個人都醒了。點開來一看，果然非常「高清」，原來是兩隻蝴蝶正在交尾，頓時讓原PO很想翻桌。
不過網路還流傳一部「小豬與蝴蝶親密」片，影片開頭疑似某房間內床鋪，燈光幽暗，相當引人遐想。只不過3秒之後，畫面一轉，赫然變成知名卡通「粉紅豬小妹（佩佩豬）」，只見佩佩豬與蝴蝶玩耍，蝴蝶還停在了佩佩的鼻子上，果然「非常親密」。只是想看「親密片」的朋友，又被誆了一回。
文章來源：點此看「小豬與蝴蝶親密」片
(中時電子報)
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