生活科學(Live Science)引用《紐約時報》報導，據各國醫療病例記錄，新冠肺炎COVID-19的重症與死亡患者，明顯男性多於女性，似乎雌激素較能保護身體組織，因此現在將有兩項臨床試驗，以女性激素用在男性患者身上，看看是否可以具有一定程度療效。

《紐約時報》報導說，從COVID-19大流行在中國大陸首次出現以來，世界各地醫療記錄都顯示，男性比女性更容易陷入重症，死亡率也比較高。比如，洛杉磯錫安山醫療中心(Cedars-Sinai)的重症監護室，男性的重症比例達到75％，另一份資料顯示，紐約市的男性死亡人數，約是為女性死亡人數的兩倍。

倫敦大學學院全球公共衛生教授莎拉·霍克斯（Sarah Hawkes）認為，這種趨勢可能與「男性比較不健康」有關，包括男性的心肺疾病比例較高，男性也較多吸煙喝酒的壞習慣，或者在室外工作，暴露在空氣污染環境也是男性高於女性。但是，除了這些因素外，「還有很多充分的證據表明，女性免疫系統，確實比男性要強的多。」

據《泰晤士報》報導，女性激素當中的雌激素與孕激素(黃體素)，有助於調節女性的免疫系統，並可能帶給女性對抗感染，以及防範有害免疫系統反應的特殊能力。考慮到這一點，錫安山醫療中心和紐約石溪大學(StonyBrookUniversity )的科學家，計劃用雌激素治療一小批的男性新冠病毒患者，以了解是否具有效果。

石溪大學的夏龍‧納赫曼博士(Dr. Sharon Nachman)對《泰晤士報》說：「我們可能無法了解雌激素的抗病毒原理，但是也許我們可以看到對患者的治療效果。」

石溪大學將測試110位至少有一項重症症狀，比如高燒、呼吸急促或肺炎，但還不需要通過插管與呼吸機的患者，受試者是18歲以上的男性，以及部分55歲及以上的女性（更年期後女性的雌激素均值會下降）。一半的參與者將接受放置在皮膚上的雌激素貼片治療一周(實驗組)，另一半將則接受標準醫療服務(對照組)。

納赫曼說，初部的研究認為，額外的雌激素可以幫助組織從體內清除病毒，並在COVID-19感染現象消退後，協助受損組織的修復。

錫安山醫療中心的受試者將接受的孕激素，而不是雌激素，因為孕激素可能具有抗發炎特性，對抗所謂的「細胞因子風暴」的發生。他們的受試是40人，病況是輕度至中度感染的住院男性。這些男人當中的一半，將在5天內每天2次注射孕激素，另一半也是標準醫療的對照組。

兩項試驗的理論，都基於增加雌激素和孕激素，可能有助於身體對抗COVID-19的感染，但並非所有數據都支持此一觀點，比如約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University )的病毒學者薩布拉‧克萊因（Sabra Klein）就對這個假說抱持懷疑態度。

她說，新冠病毒的病例中，許多年長的女性，仍然比同齡的男性容易康復，但是她們早就過了更年期，因此，我不認為荷爾蒙是原因。「 對我來說，遺傳的或其他的因素可能更主要。」

(中時電子報)