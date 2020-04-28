錢櫃KTV大火究責 錢櫃企業下午5點首度召開記者會 16:082020/04/28 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市建管處今宣布對錢櫃中華店丶松江店丶南京店違反《建築法》事項各開罰12萬元。（北市府提供／譚宇哲台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】林森錢櫃火災釀5死！直擊錢櫃記者會說明最新狀況｜2020.04.28 錢櫃KTV大火造成嚴重傷亡，社會引起一片究責之聲，台北地檢署今天又再度約談林森店長，了解到底誰關了消防灑水設備及警報系統，以及當初員工是否有進行疏散?由於錢櫃企業負責人練台生至今都未曾出面對外說明，造成外界質疑，據了解，錢櫃企業已對媒體發出通知，將於下午5點10分在台北市瑞湖街總部大樓召開記者會，屆時練台生是否會出席受到關注，但據了解，將由記者會董事嚴智徑、陳勇仁及執行長連福財、法務長呂嘉正出席。 (中時電子報) #錢櫃 #記者會 #KTV #究責 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 被消失！幕僚考慮不再讓川普出席疫情例行記者會 21:522020/04/25 國際 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 00:262020/04/27 生活 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 錢櫃大火 綠營竟要「趙少康說清楚」？網大驚甩鍋太大 11:132020/04/28 政治 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 高雄桶屍2嫌認罪 盤讓卡拉OK口角勒死婦人埋屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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