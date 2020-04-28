【現場直播】林森錢櫃火災釀5死！直擊錢櫃記者會說明最新狀況｜2020.04.28

錢櫃KTV大火造成嚴重傷亡，社會引起一片究責之聲，台北地檢署今天又再度約談林森店長，了解到底誰關了消防灑水設備及警報系統，以及當初員工是否有進行疏散?由於錢櫃企業負責人練台生至今都未曾出面對外說明，造成外界質疑，據了解，錢櫃企業已對媒體發出通知，將於下午5點10分在台北市瑞湖街總部大樓召開記者會，屆時練台生是否會出席受到關注，但據了解，將由記者會董事嚴智徑、陳勇仁及執行長連福財、法務長呂嘉正出席。

(中時電子報)