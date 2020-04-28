台灣膠彩畫第三代傳承者簡錦清在港區藝術中心舉辦「足跡•印痕」作品展，由於一般膠彩畫展常以小號數作品為主，但他認為膠彩作品動靜皆宜，因此特別拿出31幅百號以上創作，即日起至6月14日止，歡迎民眾前往欣賞磅礡之美。

港區藝術中心指出，簡錦清最早跟隨老師王育仁學習，以水彩創作為起點，隨後又受林之助、謝峰生兩位老師指導膠彩畫，擁有紮實寫生能力及膠彩創作技巧。簡錦清膠彩畫創作內容不僅蘊含原有風景之美，更結合足跡所至歷史人文、風土民情。

簡錦清認為，膠彩在一般膠彩畫展常以小號數作品為主，但膠彩作品動靜皆宜，所以他拿出31幅百號以上作品，顯示磅礡之勢，如600號作品《靈氣黃山》以用膠彩仿國畫黑白技法去表現雲霧的靈動；《台中之美》以路思義教堂、台中州廳、湖心亭等文化資產來表現台中的美好。

「足跡•印痕—簡錦清作品展」展出膠彩畫82幅、水彩畫49張及水彩寫生日記冊頁等歷年精心創作作品，即日起至6月14日止，在港區藝術中心展覽室A舉辦，具體展現膠彩畫本土化及台灣美術多元發展當代成果。

(中時 )