雲林縣虎尾大成商工汽修科學生參加全國技能競賽獲佳績。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工汽修科學生實作。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工汽修科學生實作烤漆。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工汽修科學生參加全國技能競賽大滿貫，囊括了金銀銅等5獎項，家境清寒的潘奇煥從小就喜歡看車，國中時課業落後，差點放棄升學，就讀建教班半工半讀貼補家用，課餘常練到深夜，假日更苦練12小時，終於摘下金牌。

潘奇煥、翁振偉、劉益宏榮獲汽車板金組金、銀、銅牌。許育榤、呂承祐獲汽車噴漆組銀牌及佳作。

建教生潘奇煥半工半讀，３個月到建教工廠工作賺取薪水貼補家用，３個月回到學校讀書，寒暑假對他沒有特別意義，因他全年無休。

他指出，從小就喜歡車，很愛看各式各樣的車，為了獲得好成績，放學後就留在汽車科工廠做練習，苦練汽車打型板金技術，直到晚上10點多才回家，假日更得練超過12小時，非常辛苦，但得獎後，一切都值得。

校長鄒紹騰表示，好成績是努力換來的，相信只要努力，成功就在不遠處，希望學生再接再厲，獲得更好表現，向國手之路邁進。

(中時 )