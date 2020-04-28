今年到超商也可簡單完成報稅！萊爾富表示，全台門市除了呼應政策推出便利繳稅服務，同時也釋出優惠利多，民眾只要於5月1日起至6月30日止只要到萊爾富繳稅，就有機會抽任天堂Switch、精美家電電鍋、咖啡機等多項好禮；此外，5月5日前，憑繳稅收據可享加189元購買多款蛋糕優惠；6月30日前，憑繳稅收據還可享預購牛肉95折優惠，有美國牛五花火鍋片、安格斯嫩肩牛排、美國翼板牛排等。

萊爾富指出，今年綜所稅申報方式，首次開放可在四大超商取得「查詢碼」服務，民眾自4月28日起至6月30日前可就近到住家附近的萊爾富，帶著「自然人憑證」或「已註冊的健保卡」，透過Life-ET機台，就能快速取得「查詢碼」及「戶號」，回家後民眾就可透過綜合所得稅申報繳稅軟體，使用該「查詢碼」及「戶號」、「生日」及「身分證字號」，就能輕鬆下載所得及扣除額資料。

同時，萊爾富也針對無須列舉報稅及繳稅金額在2萬元以下的民眾，提供Life-ET機台可直接「補印稅額試算繳稅繳納單」，民眾只要透過Life-ET機台，選擇「繳費．代收」，點選「政府代收」，進入「綜合所得稅代收」，按下「補印稅額試算繳稅繳納單」，詳閱注意事項並按下「同意」，再任意插入「自然人憑證」或「已註冊的健保卡」，輸入相關資料後，列印「綜合所得稅繳款憑證」單據，再到櫃台選擇現金、信用卡(限中國信託銀行卡)、HiPay任一方式進行繳款，即可完成報稅作業。

為吸引民眾到萊爾富繳稅，萊爾富也釋出多項優惠利多，自5月1日起至6月30日止到萊爾富繳稅，就有機會抽中任天堂Switch、精美家電電鍋、咖啡機等多項好禮；5月5日前，憑繳稅收據到萊爾富，可享加189元購買復興空廚香草蜂蜜蛋糕、微笑的樹手作年輪蛋糕、一之軒時光圓舞曲及會員Hi點2倍送(100點)；6月30日前，憑繳稅收據還可享預購牛肉95折優惠，可任選美國牛五花火鍋片、澳洲嫩肩低脂火鍋片、澳洲牛梅花火鍋片、大塊肩胛沙朗牛排、安格斯嫩肩牛排、美國翼板牛排、美國牛腱及會員Hi點2倍送(100點)。

(工商 )