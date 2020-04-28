2020《全球華文永續報導獎》6月30日截止徵件。（TVBS信望愛永續基金會提供／李侑珊台北傳真）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一場百年一遇的大瘟疫，人類活動被迫按下暫停鍵，不少國家實施禁足令、學校停課、產業停工，面對疫情愈嚴峻，新聞報導愈顯重要，新聞從業人員採訪腳步不停歇，站在第一線報導最新、最正確疫情消息。TVBS信望愛永續基金會宣布，2020第四屆「全球華文永續報導奬」今年仍如期舉辦，鼓勵媒體人及學生，用文字、圖像、影音等，記錄疫情下的地球萬物轉變，或是人文關懷。

TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥表示：「疫情不斷擴大，各類活動都被迫延期或取消，而媒體記者卻不畏艱險為民眾報導最新、最快、最正確以及有用處的疫情動態和新聞，不能停下腳步，因此《全球華文永續報導奬》今年也不能間斷，不但如期舉辦，更要邀請大家觀察、紀錄報導這百年一見的瘟疫災難，帶給人類的日常、經貿活動怎樣的巨大衝擊，又帶給地球環境怎樣的喘息機會。」

國際醫療與環境學者認為，新冠肺炎像是一個警世預言，我們的地球病了；人類與自然，從來都是環環相扣且密不可分，此時此刻正是我們對地球付出行動的時候了，因此今年全球華文永續報導奬的徵件宣傳就以『住她、啃她、怎樣感謝她』為口號。

新冠肺炎蔓延全球後，人類活動被限缩，工廠暫停運作，經貿面臨空前壓力，但卻讓地球得到意外喘息機會，日前美國 NASA公布一系列空照圖，發現地球無比的清澈，空氣品質改善、二氧化碳排放下降、城市成了野生動物們的新世界、野生動物交易受抨擊、水道恢復乾淨等，是病毒帶給環境正面影響，但也有負面影響，例如塑料垃圾增加。

另一方面，新冠肺炎也讓我們重新思考人類和環境、生態如何和諧共存。疫情當下，人類生活模式如何調整改變？例如食衣住行等生活面有什麼不同？人際關係有什麼變化？或是各行各業受到衝擊後有哪些因應方案，例學校採取遠距教學、線上學習平台的發展、醫院實施醫療分流等，這些社會觀察、問題分析，或解決方案，都可能成為今年報導的新鮮議題。

第四屆全球華文永續報導奬6月30日徵件截止，徵件範圍為去年7月1日到今年6月30日完成的華文作品。設有專業組及學生組，各有平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類，共八個類組獎項，總獎金超過130萬元，其中融媒體類的首奬奬金為國內最高，專業組20萬元、學生組5萬元。

由TVBS信望愛永續基金會主辦，為國內第一個以建設性新聞為方法，以生態文明為主題的報導。總奬金超過百萬元，6月1日至30日徵件截止。自2017年舉辦以來，有兩岸三地、馬來西亞及澳大利亞等地投稿作品1038件；包含60所學校、512件學生組作品，還有85家媒體、526件專業組作品參賽。

(旺報 )