新北市板橋果菜市場今（28）日清晨5時許疑傳出槍響。轄區板橋警分局清晨獲報，板橋果菜市場有民眾發生衝突，警方派員到場時，發生衝突的2人已離開，事後警方鑑識人員在挑高的天花板上發現2處疑似彈孔，但現場並未尋獲彈殼，警方調閱監視器，目前已鎖定1名可疑男子涉案，現正積極偵辦中。

(中時 )