板橋果菜市場 清晨疑傳槍響 16:242020/04/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋果菜清晨傳出槍響，警調查中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋果菜市場今（28）日清晨5時許疑傳出槍響。轄區板橋警分局清晨獲報，板橋果菜市場有民眾發生衝突，警方派員到場時，發生衝突的2人已離開，事後警方鑑識人員在挑高的天花板上發現2處疑似彈孔，但現場並未尋獲彈殼，警方調閱監視器，目前已鎖定1名可疑男子涉案，現正積極偵辦中。 (中時 ) #板橋 #清晨 #警方 #市場 #果菜 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒品槍砲通緝另起爐灶製K他命 雲林警方破獲縣長立即頒獎 14:392020/04/24 社會 二崙自強市場 打卡送西瓜 04:102020/04/25 地方新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 02:542020/04/25 社會 居家檢疫搞失聯 還在吸笑氣 04:102020/04/26 地方新聞 南市餐飲店清晨冒火 巨大火煙遮蔽街道 12:302020/04/26 社會 基隆崁仔頂購漁違停多 警方加強周遭違規取締 17:492020/04/26 生活 《債市》歐美央行為債市背書 新興美元投資級債將受青睞 10:182020/04/27 財經 錢櫃大火新北3人罹難 侯友宜赴板殯慰問家屬潰堤 12:502020/04/27 政治 百貨日韓美食展 米其林便當平價供應 04:102020/04/28 時尚消費 板橋錢櫃曾被貼紅單 侯友宜：改善完畢仍會隨時抽查 11:552020/04/28 生活 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 高雄桶屍2嫌認罪 盤讓卡拉OK口角勒死婦人埋屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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