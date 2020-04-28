南韓政府將採取更多行動以加速振興經濟的樂觀預期激勵散戶買進大型股，周二南韓KOSPI指數震盪收漲0.59%，為1,934.09點，連續第2日收高。市場交投熱絡，成交量達11.6億股，成交值達10.3兆韓元。

南韓總統文在寅周二宣布，政府將提出今年以來的第三輪追加預算，以提振因新冠肺炎疫情受到重創的經濟與內需。此外，南韓國內疫情持續放緩，亦為韓股帶來上漲動能。

今日散戶與機構投資人分別買超韓股834億韓元與236億韓元，外資賣超1257億韓元。

(時報資訊)