《韓股》散戶捧場 韓股收漲0.59％ 16:142020/04/28 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓政府將採取更多行動以加速振興經濟的樂觀預期激勵散戶買進大型股，周二南韓KOSPI指數震盪收漲0.59%，為1,934.09點，連續第2日收高。市場交投熱絡，成交量達11.6億股，成交值達10.3兆韓元。 南韓總統文在寅周二宣布，政府將提出今年以來的第三輪追加預算，以提振因新冠肺炎疫情受到重創的經濟與內需。此外，南韓國內疫情持續放緩，亦為韓股帶來上漲動能。 今日散戶與機構投資人分別買超韓股834億韓元與236億韓元，外資賣超1257億韓元。 (時報資訊) #韓股 #散戶 #億韓 #收漲 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》歐美經濟數據低迷 韓股跌0.69％ 12:162020/04/24 財經 《韓股》韓股收跌1.34％ 逾1周來最大跌幅 16:142020/04/24 財經 社論／誰偷走了快篩試劑 04:102020/04/25 時論廣場 石油ETF坑殺散戶！專家洩致命內幕 14:122020/04/25 財經 《韓股》看好各國接力救經濟 韓股漲1.60％ 13:072020/04/27 財經 《韓股》疫情續緩＋看好各國接力救經濟 韓股大漲1.79％ 16:322020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 買「原油寶」陸散戶慘賠百億 傳銀保監會開鍘了 11:172020/04/28 財經 《韓股》憂經濟受創 韓股跌0.22％ 11:592020/04/28 財經 《日股》獲利了結、財報利多 日股近持平 15:232020/04/28 財經 財經熱門新聞 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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