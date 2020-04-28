新冠肺炎疫情衝擊國人生活及工作，無薪假人數突破1.8萬人，開發金(2883)旗下凱基銀行善積極配合金管會政策推動金融紓困措施。兩個月來已受理逾200戶申請，需求額度絕大多數在10萬元以內，核准率超過7成，顯見現階段許多民眾正為資金周轉所苦。凱基銀行6月底前將持續推動「佛心速還金」，屆時再評估是否延長；至於「助你一臂」紓困專案則將實施到12月底，以實踐普惠金融。

凱基銀行今年2月底領先國內民營銀行同業，推出小額紓困貸款「佛心速還金」，針對持無薪假、家庭照護假、或自主隔離者等證明的民眾，6月底前提供免開辦費、免綁約，3個月1.5%優惠利率的紓困貸款，最高額度5萬元。申貸客戶可隨借隨還，待疫情緩和，工作及薪水恢復穩定，隨時提前還款，無須多支付利息。

同時，美容服務業、餐飲小吃店等擁有專業技職證照的自營商或小商家，或參與募資平台群募之提案人，可於今年12月月底前，向凱基銀行申請「助你一臂」小額貸款專案，前180天利率1.5%，免收帳戶管理費，隨借隨還，讓小店頭家能擁有一個循環使用的資金額度。另外，針對資源缺乏的低收入戶，凱基銀行加碼提供前6個月0利率優惠，期盼能幫助弱勢家庭，安然渡過非常時期。

(時報資訊)