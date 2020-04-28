大陸網紅周揚青與羅志祥（小豬）9年情斷，並指控羅志祥4罪狀：約妹、私生活亂、與旗女藝人、化妝師有不正當男女關係，甚至進行多人運動，一封分手信讓小豬與愷樂的地下情曝光，豬揚風波延燒至今仍未平息。周陽青雖然情場失意，但卻事業大爆發，她的潮牌「GRACECHOW」銷售數量狂飆，3天就創下450萬人民幣（近1900萬台幣）。

豬揚情斷讓羅志祥、愷樂成為眾矢之的，羅志祥從亞洲舞王淪為劈腿男，零負評的愷樂則因小三形象重傷，代言遭撤換、切割，甚至還可能遭廠商求償，「豬樂」演藝事業都面臨重大考驗。

周揚青情場失意，不過她事業大爆發，周揚青的服飾品牌「GRACECHOW」聲勢大漲，而她的服飾恰好有一蝴蝶系列，與周揚青開嗆愷樂神巧合，根據《新浪娛樂》報導，周揚青的潮牌自分手事件爆發後，3天內的營收就達到450萬人民幣（近1900萬台幣），銷售成績驚人。

(中時電子報)