創世基金會護士與義工28日於樂成宮媽祖廟前廣場，用民眾耳熟能詳的樂曲《PPAP》，大跳洗手舞倡導防疫重要性。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情影響人心忐忑不安！創世基金會護士與員工28日帶領義工，前往台中市樂成宮媽祖廟前廣場，用民眾耳熟能詳的樂曲《PPAP》，大跳洗手舞倡導防疫重要性，並號召民眾捐款點燈幫助植物人；樂成宮董事長郭松益說，媽祖慈悲加持這場點燈祈福法會，除為民眾祈福，亦幫助創世植物人照顧服務，疫情期間是很有意義的活動。

創世台中院副組長林仁亮表示，新冠疫情造成經濟衰退，連帶企業及民眾捐款也變少，至今已較去年同期減少約2成，但植物人服務不能中斷，只能繼續苦撐。創世台中院預計於109年5月28日在樂成宮舉辦「2020愛您愛您-點燈祈福法會」，為點燈民眾祈健康、平安、添財運，同時把這份愛用在植物人常年服務。

台中市樂成宮旱溪媽祖一直是地方民眾的信仰中心，近來受新冠肺炎疫情影響，人心終日忐忑不安，許多信眾都前來祈求媽祖保平安。董事長郭松益先生表示，創世基金會長期照顧弱勢家庭植物人，和媽祖慈悲為本相同，透過樂成宮媽祖加持這場有意義點燈祈福法會，除為民眾祈福，亦可幫助創世植物人。

林仁亮指出，「2020愛您愛您-點燈祈福點燈法會」，民眾可為自己及家人點燈，有「無量光明燈」、「為我慈母點慈燈」、「消災平安燈」、「健康藥師燈」及「考生功名燈」五種燈，歡迎民眾響應。愛心專線：(04)2384-1126轉分機9點燈小組。

(中時 )