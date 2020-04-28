苑裡鎮水坡里的模範母親歐邱秀妹高齡91歲，受獎當天約20名子孫相伴，和樂融融。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮長劉秋東偕妻子利用周末假日跑遍全鎮25里，逐戶拜訪模範母親，與鄉親互動還幫忙當攝影師。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

母親節快到了，苗栗縣苑裡鎮公所以往會舉辦模範母親大型表揚活動，今年受新冠肺炎疫情影響，公所決定改變表揚模式，取消群聚表揚典禮，改由鎮長劉秋東親自逐家逐戶送禮，並深入了解基層需求，另宣布老人文康中心課程全面停課，待疫情消退，最快6月中旬恢復上課。

避免新冠肺炎疫情群聚感染，苑裡鎮公所取消模範母親表揚活動，改為到府送禮，鎮長劉秋東利用母親節前2個周末跑遍25里表揚各模範母親，有別以往集中於典禮頒獎，每戶只能上台拍照幾分鐘，改變模式深入基層，更能與模範母親話家常，同時與鄉親分享建設，聽取基層的實際需求。

劉秋東表示，苑裡每年母親節、父親節均會舉辦模範母親、父親表揚活動，將25里的受獎者聚集在一起頒獎共同慶祝，因應中央防疫建議，擔心從各地返鄉的子女接觸史不明，公所1個月前決議取消今年的母親節表揚活動，改為分流前往各戶頒贈牌匾及禮品，還能順道與年輕家屬談天，目前已走訪13里。

劉秋東說，一般來說表揚典禮約3小時結束，改變模式各戶雖僅拜訪短短1小時，卻能接觸更多基層心聲，發現更多在地故事，像是新復里的模範母親洪銀春栽培子女各個有成，一聊之下才知道基隆市文化局長陳靜萍也是苑裡媳婦；水坡里91歲的歐邱秀妹受獎當天約20名子孫相伴，全家和樂融融。

另外，苑裡鎮公所也宣布老人文康中心的課程暫停辦理至6月，劉秋東表示，停辦課程包含老人家喜愛的日語班、歌唱班及舞蹈班等，按政府規定避免群聚，考量老人家抵抗力弱，不得已需先停課，待疫情消退再營運，屆時維持原班別與師資，不會剝奪鄉親的權益。

(中時 )