今日（28）中央流行疫情指揮中心記者會說明我國新冠肺炎最新進度。（中時電子報直播）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（28日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎本土確診個案。截至目前為止，國內共累計429例確診，6例死亡，307人解除隔離。

◎中央流行疫情指揮中心今天開設滿100天，也是台灣連續第三天國內0確診，指揮中心送給現場記者龜苓膏，慶祝疫情「歸零」。陳時中表示，未來個人衛生的維持，戴口罩，維持社交距離還是要當成好習慣維持。維持越好，未來生活就愈能正常化。目前都往好的方面來進行！

慶祝連3天零確診？指揮中心今天送龜苓膏。（鄭郁蓁攝）

◎無症狀感染者一直是國人擔心指標，也因此造就不少「普篩」的聲浪，今日陳指揮官陳時中指出，要進行全面普篩所費成本太高，為了17個感染者，以最大最小值去估就是，花很多錢去做，但效益很低。而他國都做的原因在於他們感染數高、確診者多，而我國每百萬人確診數是18（人）。另外，檢驗陰性不代表日後不會感染，也有可能採檢隔天就中鏢。陳時中認為，透過戴口罩、社交距離、居家減疫等隔離感染者的方式，比較符合當前的科學性，在疫苗出來以前，現在的精準防疫算是成成功。

◎台灣抗新肺邁入一百日，指揮中心表示，這次民眾表現以及媒體精準報導，和當年SARS相比，進步很多，也謝謝居家檢疫與隔離的民眾配合。張上淳特別指出，民眾水準很高，跟先前ＳＡＲＳ年代完全不同，衛生習慣的養成和改變都是這次能順利控制疫情順利。

◎日前，台灣出現三採陰出院後，因胸口不適回診，竟被採檢出陽性的案例，對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該個案返院後首採是陰性，二採才出現極度微弱的陽性，對周遭應無太大威脅。

(中時電子報)