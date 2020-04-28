台南市胡麻產量居全台第一，胡麻油、胡麻清油品質佳，安定區農會就以麻油結合在地農特產蘆筍，做出手卷及冷盤料理，十分美味。（莊曜聰攝）

西港農會以胡麻清油乾煎虱目魚肚，有濃濃堅果香氣。(莊曜聰攝)

善化農會的胡麻拌麵是熱門商品。(莊曜聰攝)

台南為全台最大胡麻產區，占全台總種植面積近7成以上。台南市政府農業局與善化區、西港區及安定區農會聯合推廣夏季麻油清爽吃法，以質地清醇爽口的胡麻清油入菜，可代替橄欖油做涼拌料理，顛覆麻油是用在進補的傳統觀念，在逐漸炎熱的夏季，民眾宅在家也能輕鬆動手做清爽開胃胡麻料理，攝取胡麻的營養，讓身體健康更有抵抗力。

近年來食安議題受到社會大眾重視，連帶使得本產胡麻成了餐桌上的新寵兒，周邊開發出的加工農特產品也受到消費者青睞，台南市胡麻年產量近1500公噸，居全台第一，包括西港、善化、安定在內的幾個重要產區農會，都向農民提出契作，因為價格不錯，投入栽種的農民愈來愈多。

南市府農業局指出，農會與在地農民契作種植胡麻，保證價格收購，而採收後胡麻都會進行農藥殘留檢驗，確保生產的麻油品質及安全性，讓消費者吃的美味健康，傳統麻油因富含不飽和脂肪酸、胺基酸與鈣質，被視為冬令進補不可缺的好味道，而低溫焙炒壓榨的胡麻清油，用在涼拌及一般煎炒料理，會有堅果香氣，風味獨特，可做為替代橄欖油的好選擇。

善化、西港、安定農會各自家政班也大露一手，結合南市在地農特產如蘆筍、虱目魚等，推出「麻油藏珍好運旺」、「龍耀碧珠麻油香」、「油煎虱目魚」、「食蔬罐沙拉」、「金玉滿堂彩」及「泰式蘆筍蝦」等輕食料理，帶來一場視覺與味覺饗宴。

南市府農業局表示，胡麻開發的加工產品多樣，雖受到新冠肺炎影響，但透過宅經濟的網路行銷，仍帶來不錯商機，包括善化的胡麻拌麵、西港的胡麻巧果等，都是熱門夯商品。

(中時 )